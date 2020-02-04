شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئيس هادي يفاجئ الجميع ويصدر توجيهات عاجلة قبل قليل .."بيان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الرئيس هادي يفاجئ الجميع ويصدر توجيهات عاجلة قبل قليل .."بيان"

وجه رئيس الجمهورية اليمنية المشير عبدربه منصور هادي بسرعة إجلاء الطلاب اليمنيين في الصين وتقديم الرعاية الصحية لهم. وقال وزير الاعلام معمر الارياني في تغريدة عبر حسابه قبل قليل :فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي يوجه الحكومة بسرعة إجلاء الطلاب اليمنيين المتواجدين في مدينة ووهان الصينية ومعالجة اوضاعهم. جديد اب برس : Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : الرئيس هادي يفاجئ الجميع ويصدر توجيهات عاجلة قبل قليل .."بيان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.