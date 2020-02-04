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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مصدر يفاجى الجميع ويكشف عدد ضحايا القصف الصاروخي على مأرب
قال مصدر طبي ان جرحى مدنيين وصلوا الى مستشفى مأرب العام جراء اصاباتهم من القذائف التي تطايرت من مخازن الاسلحة بمعسكر صحن الجن بمأرب.
وافاد المصدر ان المستشفى في حالة تأهب لاستقبال اي طارئ عقب الانفجارات المتتالية التي لا زالت حتي اللحظة تتطاير منها القذائف باتجاه الأحياء السكنية فيما نزح عدد كبير من القاطنين في الحي القريب من المعسكر.
جديد اب برس :
واشار المصدر ان سيارات الاسعاف هرعت الى موقع الانفجار للاستعداد لاسعاف الضحايا نطرا للانفجارات الكبيرة التي شهدتها المدينة مساء اليوم.
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