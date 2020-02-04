سائقو باصات النقل بصنعاء يشكون من ابتزاز ميليشيا الحوثي

شكا سائقي الباصات في العاصمة صنعاء من تعرضهم للابتزاز المستمر من قبل ميليشيا الحوثي وفرض إجراءات تعسفية ومنعهم من عبور بعض الشوارع الرئيسية دون أسباب قانونية.



وقال سائق حافلة – طلب عدم ذكر هويته- إن ميليشيا الحوثي أقدمت خلال اليومين الماضيين على منعهم من دخول منطقة "الحباري في الحصبة بصنعاء" بدون أسباب وتوعدت بعقوبات صارمة وغرامة مالية مع أنها منطقة غير مزدحمة على حد قوله.



وأضاف في حديث لـ "يمن شباب نت" بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية فرضت غرامة قدرها (5الف ريال يمني) بالإضافة إلى الإيقاف والسجن لمدة أربعة وعشرين ساعة في حال عبورهم فيها.



وأشار إلى "أن الإجراءات الحوثية تأتي بهدف تضيق الخناق عليهم وبهدف ابتزازهم على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشونها نتيجة استمرار الحرب المدمرة وانقطاع الرواتب وانعدام فرص العمل بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عوضا عن منع تداول العملة الجديدة".



يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية عمدت خلال الأيام القليلة الماضية إلى إغلاق بعض الشوارع الرئيسية وقامت بإزالة عربيات الباعة المتجولين من بعض الشوارع ومنعت أصحاب الباصات من دخول بعض الجولات وذلك لتسهيل مرور سيارات الإسعاف التي تقل جرحى عناصر الميليشيات جبهات القتال المشتعلة في نهم.