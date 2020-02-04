إب: ميلشيات الحوثي تسطو على جبل بحجة الاستثمار السياحي

صادرت مليشيا الحوثي الانقلابية، جبلاً استراتيجياً في محافظة إب، وسط اليمن، تحت ذريعة الاستثمار السياحي.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن قيادة سلطة الحوثيين المحلية في محافظة إب، أقرت تسليم جبل "المحمول" ـ جنوب المدينة ـ للمؤسسة الاقتصادية اليمنية بحجة الاستثمار في القطاع السياحي.



جاء ذلك في الاجتماع الذي تم عقده أمس الأحد، بين قيادة المحافظة الخاضعة للحوثيين برئاسة "عبدالواحد صلاح "و نائب مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية المعين من الحوثيين "عبدالسلام محسن صلاح".



وبحسب المصادر فإن قرار تسليم جبل المحمول تم بناء على توجيهات من رئيس المجلس السياسي الأعلى للمليشيا "مهدي المشاط".



وتشير مصادر مطلعة إلى أن المليشيا الحوثية تسعى للسيطرة على الجبل ومصادرته لصالح قيادات متنفذة داخل المليشيا وتستخدم من واجهة المشروع السياحي لافتة لنهب مساحات واسعة منه.



ولاقى قرار السطو على الجبل الاستراتيجي الذي يجري الترويج له من قبل وسائل إعلام الحوثيين على أنه مشروع استثماري في القطاع السياحي، رفضاً شعبياً واسعاً عبّر عنه نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.



وشكك الناشطون من حقيقة الاستثمار السياحي من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية التي تشكو من الافلاس بعد نهب جميع أصولها وممتلكاتها من قبل المليشيا.



وأكد الناشطون أن المليشيا استحدثت فكرة المشروع الاستثماري لتسهيل تقبل فكرة مصادرة الجبل الذي يطل على المدينة من الناحية الجنوبية ويحتوي على مساحة كبيرة تقدر بآلاف الأمتار.



وتشهد محافظة اب عمليات نهب وسطو منظم للأملاك العامة وأراضي الدولة من قبل متنفذين حوثيين قادمين من محافظات شمال الشمال وبمساعدة قيادات السلطة المحلية الموالية لها في المحافظة.

