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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قوات الجيش تحبط عملية عسكرية لمليشيا الحوثي في جبهة آل ثابت الثلاثاء 4 فبراير 2020 الخليج 365 أحبط الجيش اليمني عملية تقدم لميليشيا الحوثي، الاثنين، على عدد من التباب في جبهة آل ثابت بمحافظة صعدة (شمال غرب العاصمة صنعاء).

Advertisements وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عناصر الميليشيا حاولت الالتفاف والتسلل إلى تباب "الربع والطربال" المطلة على وادي جلال وسوق آل ثابت المركزي وشهدت معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإسنادا بريا ومدفعيا من تحالف دعم الشرعية. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، واستهداف مدفعية الجيش لتعزيزات عسكرية كبيرة كانت في طريقها لإسناد الميليشيا.

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