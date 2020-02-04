اللواء الحوثي: عملية البنيان المرصوص آية من آيات الله

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
قال قائد المنطقة المركزية اللواء عبدالخالق بدرالدين الحوثي إن عملية البنيان المرصوص آية من آيات الله، فمنذ الحرب العالمية الثانية لم يسمع بسقوط أكثر من 18 لواء في غضون 6 أيام.
وأضاف اللواء الحوثي أنه بفضل الله وبتضحيات الشهداء والمجاهدين تكللت عملية البنيان المرصوص بنجاح كبير في غضون 6 أيام في جغرافيا معقدة وكبيرة.
وأشار قائد المنطقة المركزية إلى أن العدو قام، قبيل أيام من عملية البنيان المرصوص، بعدة زحوف مكثفة بهدف الوصول إلى صنعاء.
ولفت إلى أن الجيش واللجان الشعبية محل ثقة الشعب بعون الله، وسيحققون ما يصبوا إليه.
وتقدم اللواء الحوثي بالشكر للمتعاونين من أبناء المناطق المحررة والقيادات العسكرية وألوية الحرس الجمهوري على الأعمال البطولية والأداء القتالي المتميز.
كما تقدم بالشكر لأبناء القبائل الذين أثبتوا شجاعتهم وأظهروا مستوى عاليا من المسؤولية في مواجهة قوى العدوان.
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