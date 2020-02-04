قائد عسكري يتوعد العدوان ومرتزقته برد قاس في الساحل الغربي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

توعد عضو الفريق الوطني في لجنة التنسيق المشتركة اللواء محمد القادري، اليوم الاثنين، برد قاس لقوى العدوان ومرتزقته حيث اوضح أن صبر الجيش واللجان الشعبية لن يطول أمام تصعيد العدوان في الساحل الغربي.

وقال اللواء القادري في اتصال له مع قناة المسيرة الفضائية : التقينا الجنرال جوها وقدمنا احتجاجا ضد خروق قوات المرتزقة وسلمنا الجنرال جوها إحداثيات ومواقع العدو وقوامه من الألوية التي تقدمت خارج نطاقها.

وشد على أن العدوان يقوم بتصعيد خطير في الساحل الغربي وهذه سابقه خطيرة لخرق اتفاق السويد، مضيفا ” لصبرنا حدود ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام صمت الأمم المتحدة وعدم اتخاذها أي قرار.

الدير بالذكر أن قوى العدوان والمرتزق يخرقون اتفاق التهدئة في الحديدة بشكل يومي منذ توقيعه في السويد، إلا أنها صعدت من خروقاتها بعد نجاح عملية ” البنيان المرصوص” وتطهير مديرية نهم في صنعاء بشكل كامل والعديد من مديريات الجوف ومأرب.