انفجارات عنيفة تهز مدينة مأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب



أفادت وسائل إعلامية بوقوع انفجارات ضخمة ، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، شمال مدينة مأرب في اليمن. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب تعرض لهجوم وقصف صاروخي استهدف مخازن الاسلحة.

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