شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : مستجدات عاجلة اصعب ساعات على الحوثيين في الجوف .. معارك عنيفة وقصف للطيران وسقوط قتلى بينهم قيادي من العيار الثقيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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