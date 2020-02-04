شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : مسؤول حكومي يفجر مفاجأة صادمة عن احداث الليلة في مأرب !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/04 الساعة 01:47 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

نفى صالح سميع، محافظ محافظة المحويت اليمنية صحة أنباء استهداف الحوثيين ‏لمخزن أسلحة بمنطقة صحن الجن بمأرب، Advertisements أقرأ أيضا : من داخل مستشفى مأرب ..تقرير موجز بالحصيلة الاولية لضحايا الانفجارات في مأرب ِ ورصد محرر مراقبون برس مطالبته في تغريدة على حسابه بتويتر بمجانبة التهويل لحادث مأرب. ونشر صورة قال انها طرية أرسلت إليّه لمأرب في هذه اللحظة، مؤكدا ان ما حصل"هو انفجار لمخزن كان يجمع مخلفات تطهير الجوف ونهم وصرواح من ‎#ألغام_الحوثي ويقع في (صحن الجن )"



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