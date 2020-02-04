شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : بعيدا عن المزايدات وبكل وضوح ..صحفي يروي تفاصيل الاحداث في مأرب !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/04 الساعة 02:04 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

تحدث الزميل فائد دحان في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه هناعدن قائلا ان انفجار معسكر صحن الجن بمأرب كانت من مخزنين اسلحة بذات الوقت حيث جاءت هذه التفجيرات بعد سماع تحليق طيران مسير كانت تتعامل معه الدفاعات الجوية تلاه طيران حربي و فوراً حدث الانفجار داخل المعسكر وتطايرت شظاياه لداخل المناطق الحارات المجاوره.

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واضاف قائلا احد المخازن لا تزال انفجاراته حتى اللحظة انقطعت معه الكهرباء على كل مأرب وعادت بعدة أحياء بعده بلحظات صاحبه انقطاع تام للانترنت الذي كان متوفرا بسرعته البطيئة.

وواصل قائلا رصد منشوره هناعدن ان سيارات الاسعاف هرعت للمناطق المجاورة للمعسكر والحارات التي سقطت فيها مقذوفات ولا انباء عن وفيات حتى اللحظة.

واختتم بالقول رغم الذعر الذي عم الاهالي والنازحين إلا أن التكاتف الاجتماعي وتقديم نصائح بعوامل السلامة الذي قام به الأهالي هنا طغت على حالة الذعر والفجيعة وبدأت الاوضاع تعود لطبيعتها في هذه الاثناء مع استمرار متقطع للانفجار من احد المخازن كما اشرت لذلك سابقاً.

