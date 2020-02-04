وردنا الآن : مليشيا الحوثي و في تصعيد خطير قامت بهذا العمل الصادم والمفاجي في الجوف !!

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/04 الساعة 02:17 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر محلية , ان مليشيا الحوثي في تصعيد خطير ,قطعت الخط الرابط بين صنعاء والجوف .

واوضحت المصادر ان الحوثيين اغلقوا الطريق امام المسافرين , وحولته الى خط امداد عسكري .

واضافت ان المليشيا ابلغت الجميع ان الطريق سيعاد فتحة صباح غدا الثلاثاء .

ويذكر ان المواجهات بين الجيش الوطني والحوثيين سيدخل اسبوعة الثالث في الجوف , تكبدت المليشيات خسائر بشرية ومادية , ولازالت الموجهات مستمرة حتى يتم دحر المليشيات من كل الوطن وليس الجوف فقط .



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