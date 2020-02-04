شكرا لقرائتكم خبر عن نداء ..وبيان ..هاااام وعاجل من السلطات الحكومية في مأرب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/04 الساعة 01:56 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

وجهت ادارة أمن مأرب قبل قليل اعلان هام للمواطنين سكان المدينة.

وجاء في الاعلان الذي حصل المشهد اليمني على نسخة منه: الإخوة المواطنين في مدينة مأرب الأمور مستقرة ولا داعي للقلق , ما حدث هو إنفجار مخزن ممتلئ بالألغام داخل معسكر صحن الوطن نرجو منكم البقاء داخل منازلكم.



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