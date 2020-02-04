شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : طيران التحالف العربي يستهدف الاطفال والنساء من المدنيين في صنعاء ..ومقاتلي الحوثي يسرحون ويمرحون بأمان !!!"حصيلة اولية لضحايا القصف" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/04 الساعة 01:26 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص بينهم أطفال وجرح آخرون في غارات جوية على صنعاء نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية.

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وأعلن التحالف في بيان أن الضربات الجوية جاءت بناء على "معلومات عسكرية واستخبارية" مشيرا إلى أنها "حققت أهدافها (...) بكل دقة".

