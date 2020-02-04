شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تقاضي زوجها بعد 4 أيام زواج بسبب شهر العسلح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - امرأة تقاضي زوجها بعد 4 أيام زواج بسبب شهر العسلح

هربت زوجة إماراتية من زوجها بعد 4 أيام من الزواج؛ بسبب قضاء شهر العسل في بلد عربي بعد أن وعدها بتقضيته في بلد أوروبي.

وصممت الزوجة على العودة لبلدها؛ حيث أجبر الزوج على إلفاء الحجز رغم الخسارة المالية من وراء ذلك، وعادا بناءً على رغبتها للدولة بعد أربعة أيام فقط.

جديد اب برس :

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رفعت الزوجة دعوى طلاق بعد عودتها إلى وطنها؛ لعدم إيفاء الزوج بوعده.