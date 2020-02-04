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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بعد لحظات من الانفجارات التي هزت المدينة ...السلطات في مارب توجة نداء عاجل لكل للمواطنيين

وجهت ادارة أمن مأرب قبل قليل اعلان هام للمواطنين سكان المدينة. وجاء في الاعلان الذي حصل المشهد اليمني على نسخة منه: الإخوة المواطنين في مدينة مأرب الأمور مستقرة ولا داعي للقلق , ما حدث هو إنفجار مخزن ممتلئ بالألغام داخل معسكر صحن الوطن نرجو منكم البقاء داخل منازلكم. جديد اب برس : Advertisements

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