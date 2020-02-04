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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : قناة الجزيرة تفاجئ الجميع وتكشف عن الطرف المسيطر في جبهات القتال في نهم ..."صور"
بثت قناة الجزيرة، قبل لحظات، وعبر برنامج ما وراء الخبر، تقرير قالت فيه بأن الشرعية خسرت معركة نهم شرقي صنعاء مع مليشيا الحوثي الانقلابية.
ووفقا لتقرير الجزيرة الذي تابعته غرفة أخبار (أحداث نت)، فإن قوات الحوثي لاتزال هي المسيطرة على مسرح العمليات في جبهة نهم ولا زالت تسيطر على معظم مناطق المديرية القريبة من صنعاء.
جديد اب برس :
وتطرق التقرير، إلى الفجوة الكبيرة التي منعت الكثير من قيادات الشرعية من التواصل مع الرئيس هادي المقيم في الرياض وحديث وزير النقل اليمني صالح الجبواني عن صعوبة في لقاءه لإطلاعه بآخر المستجدات السياسية والعسكرية والخدماتية.
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