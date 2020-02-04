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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. انسحاب غير متوقع لعدد من الألوية العسكرية التابعة للتحالف من هذا المكان ؟! والحكومة الشرعية تتفاجئ بهذا القرار (شاهد)

قام المجلس الإنتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا- على سحب لواءين عسكرييين من جبهة الأزارق وجبهات قعطبة شمال الضالع جنوبي اليمن. وأكدت مصادر مطلعة أن المجلس الإنتقالي قام بسحب ما يسمى باللواء السادس صاعقة والذي يقوده عبيد الأعرم بالكامل من جبهة الأزارق غرب الضالع، وأقام لجنود اللواء معسكرا في المدخل الجنوبي لمدينة الضالع وتقتصر مشاركة اللواء بمجاميع قليلة في جبهة بتار المحادة لمديرية الحشاء غرب الضالع. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: كل قرارات وزارة العمل السعودية دائما تقصم ظهور اليمنيين الا هذا القرار الذي جعل كل المغتربين اليمنيين يطيرون من الفرح ويرقصون في الشوارع وردنا الان.. انسحاب غير متوقع لعدد من الألوية العسكرية التابعة للتحالف من هذا المكان ؟! والحكومة الشرعية تتفاجئ بهذا القرار (شاهد) محافظ يمني ينشر صورة طرية لمأرب ويوضح حقيقة ماحصل بصحن الجن هــــــام.. تعرف على الأهداف “الهامة” التي يستهدفها طيران التحالف العربي في العاصمة صنعاء ومحيطها عبد الملك الحوثي ومهدي المشاط ومحمد الحوثي يتلقون هذا الخبر الصاعق الذي اربكهم واثار جنونهم بشأن مصير الذراع الايمن للحوثي وما حدث له في جبال الساقية لاول مرة منذ اندلاع المواجهات ..قناة المسيرة تعترف بهذه الكارثة في جبهة نهم والخبر ينزل كالصاعقة على رأس عبد الملك الحوثي ويجن جنونة..(تفاصيل طارئه) سلطان العرادة وقبائل مأرب الشرسة يثيرون الرعب والهلع لكل القيادات الحوثية..شاهد مافعله العرادة لطرد الحوثيين من صنعاء واعادتهم الى كهوف صعدة ( فيديو ) Advertisements وردنا الان ..بعد الانفجار الذي هز العاصمة صنعاء قبل قليل .. مأرب تتعرض الان لهجوم صاروخي عنيف ومعسكر صحن الجن يشتعل بالنيران عاجل ..انفجار قوي يهز العاصمة صنعاء في هذه اللحظة والهلع يصيب كل سكان العاصمة ..هل دقت ساعة الصفر عاجل: الشرعية تدعي الانتصار والحوثي يعلن انه سحق قوات الشرعية، وقناة الجزيرة القطرية تحسم الجدل وتكشف الطرف الخاسر في نهم حتى عصابات المافيا والقتلة واعتى المجرمين لم يفعلوها..شاهد جريمة مروعة هزت السموات والارض وارتكبها مشرف حوثي امام 4 بنات في عمر الزهور وردنا الان..الشرعية تخرج عن صمتها وتباغت السعودية بهذا الرد العاجل بسبب منعها وزير النقل الجبواني الدخول الى أراضيها ومنحه التأشيرة لمقابلة الرئيس هادي ليس الحوثيين ولا الايرانيين ولا القطريين..شاهد بالصورة ماذا فعل السعوديين بعدوهم اللدود الذي يصيبهم بالرعب والهلع وكيف انتقموا منه شر انتقام ( صورة ) وردنا الان... إعلان مفاجئ من السعودية: ظهور المهدي المنتظر ونزول المسيح إلى الأرض سيكون بعد رحيل هذا الحاكم العربي مباشرة.. شاهد من يكون ورد للتو..الانتقالي يصعق وزير الدفاع السعودي ويثير جنون قائد القوات في الجنوب مجاهد العتيبي..إذا لم توقفوا عن استمرار مهزلتكم هذه ستجدون من يوقفكم عند حدكم" وأكدت المصادر ذاتها قيام المجلس الإنتقالي بسحب تدريجي لكتائب اللواء الأول صاعقة والذي يقوده عبدالكريم الصولاني من جبهات قعطبة وخصوصا من جبهة الفاخر التي لم يعد له غير تواجد رمزي فيها، فيما بات منتسبو اللواء يتخذوا من معسكر العلله القريب من مدينة قعطبة مقرا لهم. وشهد الاسبوع الماضي انسحاب مماثل لآخر كتائب من الوية العمالقة من جبهتي مريس والفاخر حيث غادرت أخر كتيبتين من اللواء الخامس عمالقة والذي يقوده هارون اليافعي نحو العاصمة المؤقتة عدن. وفيما يرجح مراقبون أن يكون سحب المجلس الانتقالي لبعض الويته العسكرية من جبهات الضالع للحفاظ عليها وإبقائها كقوات احتياط لتعزيز صفوف مليشيا انتقالي التي تخوض حربا ضد الحكومة الشرعية في محافظات إقليم عدن ومحافظة شبوة، فإن اسباب إنسحاب آخر كتائب ألوية العمالقة من جبهات شمال الضالع لم تعرف أسبابه بعد.

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