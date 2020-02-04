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صنعاء - ياسمين الخيامي - هــــــام.. تعرف على الأهداف “الهامة” التي يستهدفها طيران التحالف العربي في العاصمة صنعاء ومحيطها

شن طيران التحالف العربي في الساعات الماضية عدد كبير من الغارات على مناطق مختلفة في العاصمة صنعاء ومحيطها خاصة المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية بعد الخسائر الكبيرة التي تعرض لها في مديرية نهم ومحافظتي مارب والجوف وفقدانه لمديريات هامة في هذه المحافظات.

الغارات الأخيرة والتي استهدف التحالف فيها قنابل ذكية ومتطورة، إعتبرها الكثير أنها غارات عشوائية استهدفت معظمها مناطق سكنية ومنشئات عامة اعتبرها التحالف اهداف مهمة لإعادة الاعتبار له بعد هذه الخسائر الكبيرة والتي لم يكن يتوقعها خاصة في مناطق الجوف ومارب ونهم، حيث يسعى تحالف التحالف لإرعاب الناس وتخويفهم بسبب دعمهم للجيش واللجان الشعبية.

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هــــــام.. تعرف على الأهداف “الهامة” التي يستهدفها طيران التحالف العربي في العاصمة صنعاء ومحيطها

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الغارات التي أدت الى سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير الممتلكات والاراضي الزراعية أدت إلى نتيجة عكسية حيث زادت من غضب ابناء العاصمة صنعاء ومحافظة صنعاء ومارب والجوف ضد التحالف متهمين له بأنه لا يسعى إلا إلى قتل أبناء الشعب اليمني وتدمير بنيته التحتية، خاصة بعد فشله الكبير تجاه الجيش واللجان، وفقدانه زمام المعركة سواء في جبهات الحدود أو الجبهات الداخلية.

محللون أكدوا لوكالة يقين للأنباء أن التحالف لم يعد يمتلك معلومات دقيقة عن مراكز عسكرية أو مناطق حيوية لها ارتباط بالجانب العسكري للجيش اليمني واللجان، الأمر الذي جعله يعتبر أي غارة في أمكان هامة بالنسبة له لتذكير اليمنيين أنه موجود وباستطاعته التدمير، وهو الأمر الذي لم يعد يهتم به اليمنيون سوى انهم يزدادون ثقة ويقيناً ان التحالف لا يستهدف مكون معين بل يستهدف كل اليمنيين.