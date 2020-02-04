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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر عاجل ... صواريخ الآن على مأرب ...تفاصيل

شن طيران التحالف العربي اليوم 12 غارة على مناطق متفرقة بمحافظتي مأرب والجوف.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التحالف العربي شن ثلاث غارات على مديرية مجزر وأربع غارات على جبل صلب بحريب نهم غرب مأرب.

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وأشار المصدر إلى أن طيران التحالف شن ثلاث غارات على مديرية الغيل وغارتين على مديرية المتون بمحافظة الجوف.