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صنعاء - ياسمين الخيامي - لاول مرة منذ اندلاع المواجهات ..قناة المسيرة تعترف بهذه الكارثة في جبهة نهم والخبر ينزل كالصاعقة على رأس عبد الملك الحوثي ويجن جنونة..(تفاصيل طارئه)

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كانت هذه تفاصيل خبر لاول مرة منذ اندلاع المواجهات ..قناة المسيرة تعترف بهذه الكارثة في جبهة نهم والخبر ينزل كالصاعقة على رأس عبد الملك الحوثي ويجن جنونة..(تفاصيل طارئه) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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