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صنعاء - ياسمين الخيامي - كل قرارات وزارة العمل السعودية دائما تقصم ظهور اليمنيين الا هذا القرار الذي جعل كل المغتربين اليمنيين يطيرون من الفرح ويرقصون في الشوارع

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