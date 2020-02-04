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صنعاء - ياسمين الخيامي - عبد الملك الحوثي ومهدي المشاط ومحمد الحوثي يتلقون هذا الخبر الصاعق الذي اربكهم واثار جنونهم بشأن مصير الذراع الايمن للحوثي وما حدث له في جبال الساقية

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