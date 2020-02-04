عدن: وفاة وإصابة 12 شخصاً بينهم نساء وأطفال إثر اندلاع حريق

توفت وأصيب 12 شخص بينهم نساء وأطفال بحريق شب في بناية في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.



وقال سكان محليون، الأحد، إن ثلاث نساء لقين مصرعهن وأُصيب تسعة آخرون بينهم نساء وأطفال بحريق شب في منزل مكون من أربعة أدوار في حي كريتر.



وبحسب السكان فإن الحريق التهم المبنى بشكل كامل وأن سبب الحريق يعود إلى تماس كهربائي في أحد المكيفات.



وأشار الشهود إلى أن سيارات الدفاع المدني تدخلت بعد مرور طويل لإخماد الحريق.



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