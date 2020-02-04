تعز: ميلشيات الحوثي تُفجر منزل مواطن في "صبر الموادم"

فجّرت مليشيا الحوثي الانقلابية الأحد، منزل أحد المواطنين بمديرية صبر الموادم جنوب شرق مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن مليشيا الحوثي فجّرت منزل المواطن عبدالرحمن أحمد مهيوب، في حي الأعيدان شرق منطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم".



وتشير احصائيات حقوقية إلى أن عدد المنازل التي فجرتها مليشيا الحوثي في منطقة الشقب بلغ 23 منزلا.



ومنذ بدء حروب ميلشيات الحوثي الانقلابية في اليمن فجرت المئات من منازل خصومها في المحافظات والمناطق التي سيطرت عليها خلال السنوات الماضية، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية في العام 2014.

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