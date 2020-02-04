عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميليشيا الحوثي تقتحم منزل سفير اليمن بالأردن

الثلاثاء 4 فبراير 2020

الخليج 365

تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية ممارسة انتهاكات وعمليات نهب لمنازل وممتلكات القيادات اليمنية في العاصمة صنعاء بشكل خاص وفي مناطق سيطرتها على وجه العموم.



وفي أحدث انتهاكاتها، اقتحمت ميليشيا الحوثي منزل السفير اليمني في الأردن، علي العمراني، الكائن في العاصمة صنعاء، أمس الأحد، ضمن حملة جديدة استهدفت منازل كثير من المسؤولين المناهضين لمشروعها الانقلابي.

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وقال السفير العمراني في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، إنه لم يعد يستغرب تلك التصرفات التي ترتكبها الميليشيات بعد أن اقتحمت عاصمة البلاد ونهبت مؤسساته وأدخلت البلد في نكبة تاريخية.

وكانت الميليشيا قد اقتحمت منزل العمراني للمرة الأولى أثناء اقتحام العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 ونهبت محتوياته.

يأتي ذلك بعد أيام من اقتحام الميليشيا منزل مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور علي محمد مجور في منطقة حي النهضة بالعاصمة صنعاء، ضمن حملة اقتحامات واسعة خلال الأيام الماضية لمنازل قيادات حكومية وسياسية آخرها مصادرة سكن"سنان" الطلابي.