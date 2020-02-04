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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرز عناوين الخليج 365 الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها الإثنين 3 فبراير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 3 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي:

استشهاد طفل بإنفجار لغم حوثي جنوبي مدينة الحديدة شاهد.. محافظة شبوة موطن الجمال الطبيعي الأخَّاذ في مواسم الأمطار "الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة "الخليج 365"ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الثلاثاء البحسني يلتقي لجنة من قبائل ومناصب ومشائخ حضرموت لمناقشة أحداث "وادي سر" بدء المباحثات العسكرية بين السودان والأردن في الخرطوم جمال مُحسن يكشف.. كيف تم اقتحام منزل سفير يمني ؟ وفد من الهلال الأحمر الإماراتي يزور مؤسسة أمراض القلب الخيرية بالمكلا البحسني: كلية الشرطة إنجاز كبير بحضرموت ستحصد أول ثمارها بتخرج الدفعة الأولى قريبا.. صور Advertisements محافظ تعز يؤكد تفعيل المعاهد الفنية والمهنية حميد يستقبل نائبة رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بالمهرة محافظ تعز يشيد بجهود مساعدات برنامج الغذاء العالمي في المحافظة وكيل الشؤون الفنية بالمهرة يلتقي نائب مدير التخطيط والتعاون الدولي العبودي الدراسات الفنية المتعلقة بتأهيل كورنيش الفقيد خودم تدشين دورة تدريبية في الحاسب الآلي لموظفي المكاتب الحكومية بمديرية حصوين مدير عام المسيلة يلتقي مشرف مبادرة حملة منزل المقدمة لمنكوبي إعصار لبان اقامة حفل تأبيني لفقيد الوطن سليم باشامخه بمدينة سيئون باعبده يتفقد دورة فن الرسم على الجدران والقماش والزجاج بالمهرة بقيمة مليون ريال سعودي و183 الف دولار.. مشاريعَ تم إنجازها في أغلب مديريات المهرة # شبوة # البحسني # السودان # برنامج الغذاء العالمي # تعز # حضرموت # الخليج 365 # الخرطوم # الهلال # . # فن # المهرة # سيئون # محو الأمية # أمراض القلب # مدينة الحديدة # الشرطة # الرحلات الجوية # الهلال الأحمر الإماراتي # جهاز # الطقس # صور # ريال

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