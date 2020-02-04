شكرا لمتابعة خبر عن سما المصري تتسبب في انقلاب بمواقع التواصل بصورة عارية تماما : شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل



صنعاء - ياسمين الخيامي -أثارت الراقصة سما المصري الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة نشرتها على صفحتها الخاصة عبر فيسبوك لحقيبة على شكل الخصيتين عند الرجل.

وعلقت عليها قائلة: “دا هاتبقى سنة عنب”.

الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى تداول هذه الصورة على صفحاتهم الخاصة بشكل لافت

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