شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل : فشل في اطلاق صاروخ باليستي باتجاه مأرب يولد انفجار عنيف هز الضاحية الغربية في صنعاء الليلة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/04 الساعة 12:07 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر محلية ان دوي انفجار عنيف هز العاصمة صنعاء مساء اليوم الاثنين . أقرأ أيضا : وردنا الآن : التحالف العربي يعلن استهداف شقيق الحوثي ..والحوثيين يردون بقصف عنيف مدينة مأرب !! Advertisements وارجحت المصادر ان الانفجار الذي سمع دوية ناتج عن اطلاق مليشيات الحوثيين صاروخ باليستي باتجاه مأرب.

وبالتزامن مع انفجار صنعاء سمع سكان محليون بمدينة مأرب سلسلة انفجارات متتالية من اتجاه معسكر صحن الجن. وتوقعت المصادر ان انفجارات مأرب قد تكون نتيجة استهداف الحوثيين لمخزن اسلحة في معسكر صحن الجن بمدينة مأرب. وحتي اللحظة لم يدلي اي مصدر مسؤول عن اسباب الانفجارات.



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