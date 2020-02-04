شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : الحوثي يحرق مأرب و ليلة جحيم على سكانها ..سلسلة من الانفجارات المرعبة وتطاير المقذوفات والشظايا على رؤوس السكان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/03 الساعة 11:58 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

هزت انفجارات عنيفة قبل قليل مدينة مارب شمال شرقي البلاد الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية. أقرأ أيضا : Advertisements وردنا الآن : التحالف العربي يعلن استهداف شقيق الحوثي ..والحوثيين يردون بقصف عنيف مدينة مأرب !! وقالت مصادر محلية إن انفجارات عنيفة متواصلة في مدينة مارب تجاوزت أكثر من 400 انفجار . وأضافت المصادر أن انفجارات عنيفة متواصلة نتيجة انفجار مخازن أسلحة للقوات الحكومية في صحن الوطن نتيجة استهداف ميلشيا الحوثي لمخازن اسلحة. وذكرت المصادر أن الانفجارات تتطاير فوق السكان في المدينة.



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