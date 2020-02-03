شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تزامناً مع تقدم الجيش في أهم محافظة شمالية تشتعل بالمعارك...انفجار الوضع عسكرياً بين صفوف الحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شبت خلافات حادة بين قيادات ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

جديد اب برس :

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وقالت مصادر مطلعة إن خلافات حادة نشبت بين قيادات ميلشيا الحوثي المتمردة في محافظة الجوف بالتزامن مع تزايد انهيار صفوفها.

وأضافت المصادر أن الخلاف نشب بين القيادي في مليشيا الحوثي المدعو حسين علوي بن قعشم وقيادات أخرى من محافظة صعدة.

وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو بن قعشم اتهم قيادات المليشيا في المحافظة بالزج بمن وصفهم بأشراف مديرية الغيل في معارك خاسرة دون الاستعداد لها.

وأوضحت المصادر أن المدعو قعشم أتهم القيادات الحوثية بأنها مشغولة بجمع الضرائب والجبايات من المواطنين في صنعاء وبقية المحافظات التي تقع تحت سيطرة المليشيا.

وبينت المصادر أن ما يسمى بجهاز "الأمن الوقائي" التابع للمليشيا أرسل تهديدا مباشرا للقيادي حسين قعشم بضرورة سحب اتهاماته والاعتذار لمن يسمونهم بأشراف صعدة.