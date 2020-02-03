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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء بالتزامن مع انفجارات في مأرب ومصدر يكشف التفاصيل والجهة التي قامت بالقصف ..."شاهد"

قالت مصادر محلية ان دوي انفجار عنيف هز العاصمة صنعاء مساء اليوم الاثنين . وارجحت المصادر ان الانفجار الذي سمع دوية ناتج عن اطلاق مليشيات الحوثيين صاروخ باليستي باتجاه مأرب. جديد اب برس : Advertisements وبالتزامن مع انفجار صنعاء سمع سكان محليون بمدينة مأرب سلسلة انفجارات متتالية من اتجاه معسكر صحن الجن. وتوقعت المصادر ان انفجارات مأرب قد تكون نتيجة استهداف الحوثيين لمخزن اسلحة في معسكر صحن الجن بمدينة مأرب. وحتي اللحظة لم يدلي اي مصدر مسؤول عن اسباب الانفجارات.

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