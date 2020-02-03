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عدن - ياسمين التهامي - أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي..."صورة" للرئيس الراحل علي عبدالله صالح وبجواره هؤلاء القادة تعود اليوم للواجهة وتثير ضجة كبيرة

أعاد ناشطون اليوم الاثنين تداول صورة للرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي اغتالته مليشيا الحوثي أواخر العام 2017. جديد اب برس : Advertisements ويظهر صالح في الصورة التي كانت قد أثارت ضجة كبيرة حينها وبجواره مجموعة من أبرز زعماء العالم خلال حضور أحد الفعاليات العالمية وتواجد فيها صالح بالزي الشعبي اليمني وبجواره الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش والرئيس الفرنسي الراحل شيراك والرئيس التركي اردوغان وغيرهم من زعماء العالم. وأثارت الصورة اليوم ضجة جديدة حين تناقلها ناشطون على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مذكرين بالمكانة التي كانت تحتلها اليمن بين العالم في ظل قيادة الرئيس صالح والمكانة التي وصلت إليها اليوم بعد انقلاب مليشيا الحوثية على الشرعية الدستورية وإدخال البلاد في نكبة في غاية السوء مستمرة منذ خمس سنوات وتحديداً منذ انقلاب المليشيا في سبتمبر 2014م.

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