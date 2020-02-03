لم يتحمل وفاة زوجته فلحق بها بعد 10 ساعات فقط

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عدن - ياسمين التهامي - لم يتحمل مسِّن إماراتي فراق زوجته ورفيقة دربه، فلحق بها بعد 10 ساعات من دفنها. وتوفيت الزوجة صباح اليوم الاثنين، نتيجة لمرضها وكبر سنها، ليتم دفنها والصلاة عليها. جديد اب برس : Advertisements وفوجئت العائلة، بوفاة زوج المتوفاة بعدها بـ 10 ساعات بسبب مرضه أيضًا، وعدم تحمُّله صدمة وفاة زوجته.

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