شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل وصور مايحدث الأن في مارب وصنعاء .. وسبب الانفجارات العنيفه التي هزت المدينتين ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت مصادر محلية ان دوي انفجار عنيف هز العاصمة صنعاء مساء اليوم الاثنين . وارجحت المصادر ان الانفجار الذي سمع دوية ناتج عن اطلاق مليشيات الحوثيين صاروخ باليستي باتجاه مأرب. --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • عاجـــل : الإعلان عن وفاة الفنان كاظم الساهر قبل قليل ، ومصدر يكشف عن السبب الصادم الذي تسبب برحيل قيصر العرب وحزن كبير يخيم على الوسط الفني ..شاهد • شاهد : اشهر مذيع بقناة الجزيرة ينتحب ويبكي بكاء الاطفال .. ما الذي حدث لجمال ريان ؟ "فيديو" Advertisements • فاكهة لذيذة نسترخصها جميعًا تنهي كل مشكلاتك للأبد .. تناولها لمدة خمسة أيام وقل وداعاً لضغط الدم والأزمات القلبية والسكتات الدماغية • وداعًا للشيخوخة والضعف الجنسي .. تناول هذة المادة لمدة اربعة ايام فقط وانظر المفاجأة التي ستغير حياتك للأبد • هل تعاني من العقم وتأخر الانجاب .. إليك الحل .. تناول هذة الفاكهة الرخيصة الثمن لمدة شهر واحد وانظر ماذا سيحدث لك --------------------------------- وبالتزامن مع انفجار صنعاء سمع سكان محليون بمدينة مأرب سلسلة انفجارات متتالية من اتجاه معسكر صحن الجن. وتوقعت المصادر ان انفجارات مأرب قد تكون نتيجة استهداف الحوثيين لمخزن اسلحة في معسكر صحن الجن بمدينة مأرب. وحتي اللحظة لم يدلي اي مصدر مسؤول عن اسباب الانفجارات.

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