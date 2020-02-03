شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان ..بعد الانفجار الذي هز العاصمة صنعاء قبل قليل .. مأرب تتعرض الان لهجوم صاروخي عنيف ومعسكر صحن الجن يشتعل بالنيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ..بعد الانفجار الذي هز العاصمة صنعاء قبل قليل .. مأرب تتعرض الان لهجوم صاروخي عنيف ومعسكر صحن الجن يشتعل بالنيران

قالت مصادر محلية ان دوي انفجار عنيف هز العاصمة صنعاء مساء اليوم الاثنين .

وارجحت المصادر ان الانفجار الذي سمع دوية ناتج عن اطلاق مليشيات الحوثيين صاروخ باليستي باتجاه مأرب.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

لاول مرة منذ اندلاع المواجهات ..قناة المسيرة تعترف بهذه الكارثة في جبهة نهم والخبر ينزل كالصاعقة على رأس عبد الملك الحوثي ويجن جنونة..(تفاصيل طارئه)

سلطان العرادة وقبائل مأرب الشرسة يثيرون الرعب والهلع لكل القيادات الحوثية..شاهد مافعله العرادة لطرد الحوثيين من صنعاء واعادتهم الى كهوف صعدة ( فيديو )

وردنا الان ..بعد الانفجار الذي هز العاصمة صنعاء قبل قليل .. مأرب تتعرض الان لهجوم صاروخي عنيف ومعسكر صحن الجن يشتعل بالنيران

عاجل ..انفجار قوي يهز العاصمة صنعاء في هذه اللحظة والهلع يصيب كل سكان العاصمة ..هل دقت ساعة الصفر

عاجل: الشرعية تدعي الانتصار والحوثي يعلن انه سحق قوات الشرعية، وقناة الجزيرة القطرية تحسم الجدل وتكشف الطرف الخاسر في نهم

Advertisements

حتى عصابات المافيا والقتلة واعتى المجرمين لم يفعلوها..شاهد جريمة مروعة هزت السموات والارض وارتكبها مشرف حوثي امام 4 بنات في عمر الزهور

وردنا الان..الشرعية تخرج عن صمتها وتباغت السعودية بهذا الرد العاجل بسبب منعها وزير النقل الجبواني الدخول الى أراضيها ومنحه التأشيرة لمقابلة الرئيس هادي

ليس الحوثيين ولا الايرانيين ولا القطريين..شاهد بالصورة ماذا فعل السعوديين بعدوهم اللدود الذي يصيبهم بالرعب والهلع وكيف انتقموا منه شر انتقام ( صورة )

وردنا الان... إعلان مفاجئ من السعودية: ظهور المهدي المنتظر ونزول المسيح إلى الأرض سيكون بعد رحيل هذا الحاكم العربي مباشرة.. شاهد من يكون

ورد للتو..الانتقالي يصعق وزير الدفاع السعودي ويثير جنون قائد القوات في الجنوب مجاهد العتيبي..إذا لم توقفوا عن استمرار مهزلتكم هذه ستجدون من يوقفكم عند حدكم"

وبالتزامن مع انفجار صنعاء سمع سكان محليون بمدينة مأرب سلسلة انفجارات متتالية من اتجاه معسكر صحن الجن.

وتوقعت المصادر ان انفجارات مأرب قد تكون نتيجة استهداف الحوثيين لمخزن اسلحة في معسكر صحن الجن بمدينة مأرب.

وحتي اللحظة لم يدلي اي مصدر مسؤول عن اسباب الانفجارات.