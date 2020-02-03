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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..انفجار قوي يهز العاصمة صنعاء في هذه اللحظة والهلع يصيب كل سكان العاصمة ..هل دقت ساعة الصفر

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واثار الانفجار الهلع في اوساط السكان لشدته .

ولم نتمكن حتى اللحظة من معرفة اين وقع الانفجار ولا النتائج التي تمخضت عنه.

تفاصيل اخرى سنوافيكم بها لاحقا

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