شكرا لبحثكم عن خبر شاهد ظهور مفاجئ لشقيق زعيم الحوثيين في نهم.. والمفاجئ أكثر تصريحاته عن المعركة وسقوط الألوية العسكرية (تفاصيل وصور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر شقيق زعيم جماعة الحوثي وقائد ما يسمى المنطقة المركزية عبدالخالق بدرالدين الحوثي،أمس في تصريح جديد من جبهة نهم، بعد تداول الكثير من وسائل الاعلام عن مقتله.

تصريح الحوثي، تضمن المدة الزمنية التي تم فيها السيطرة على جبهات نهم ومارب والجوف مشيرا الى ان المدة كانت ستة أيام فقط.

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الحوثي أكد سقوط 18 لواء عسكري تابع لقوات الشرعية وقال لم نسمع بسقوط هذا العدد من الالوية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقدم الحوثي شكره لأبناء المناطق التي تم السيطرة عليها وأيضا لقوات الحرس الجمهوري التي كان يقودها نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مؤكدا انهم قامموا بأعمال بطولية وأداء متميز.



