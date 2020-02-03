الحوثي ينهي حياة عشرة أطفال في محافظة حجة بطريقة محرمة دوليا

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بمحافظة حجة إن أكثر من 10 أطفال من إحدى عزل مديرية كحلان عفار قتلوا، أمس الأول، وهم يقاتلون في صفوف المليشيات الحوثية شرق محافظة صنعاء. وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثي حشدت خلال الشهر الماضي مجاميع مسلحة معظمهم أطفال وصغار سن مغرر بهم من أبناء عزلة عزان التابعة لمديرية كحلان عفار ودفعت بهم إلى جبهات القتال المحتدمة بمديرية نهم والجوف. وأكدت المصادر مصرع عدد كبير من هذه المجاميع بينهم 10 أطفال لقوا مصرعهم يوم الجمعة الموافق 31 يناير 2019م على أيدي القوات الحكومية خلال المواجهات بجبهة نهم، مشيرة إلى أن القتلى الأطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما. ونشرت وكالة 2 ديسمبر أسماء 8 من الأطفال القتلى المغرر بهم وهم: سلطان خالد صالح حبيش (أبو زايد) أحمد خالد صالح حبيش (أبو هادي) وسيم محمد ناصر قشوة (أبو رازح) علي محمد علي زمر (أبو بحر) علي عبدالله حسين زمر (أبو نجم) محمد فراص محسن عيسى (أبو حسين) وسيم محمد حسين السلامي (أبو غازي) عبدالكريم عبدالله أحمد الصيحي

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