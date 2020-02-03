تعرف على القوة المسيطرة على مفرق الجوف

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يزيد بن سلمان - شبوة - يتساءل الكثير من المتابعين عن الطرف المسيطر على "مفرق الجوف" ومجريات المعارك التي تدور بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف شمال شرق البلاد.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر عسكرية ميدانية عن حقيقة الطرف الذي يسيطر على مفارق الجوف الطريق الرابط بين صنعاء ومأرب والجوف.
وأكدت المصادر، أن مفرق الجوف لا يخضع لسيطرة طرف معين، ويقع تحت السيطرة النارية لكلا الطرفين.
وتسيطر القوات الحكومية على أغلب التباب المحيطة بمفرق الجوف من الجهة الشرقية، فيما تسيطر مليشيا الحوثي على التباب المطلة على مفرق الجوف من جهة نهم شرق صنعاء.
ويشهد مفرق الجوف مواجهات عنيفة ومتواصلة بين الجيش والحوثيين الذين أعلنوا السيطرة عليه في 25 من يناير الماضي.
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