شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على القوة المسيطرة على مفرق الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يتساءل الكثير من المتابعين عن الطرف المسيطر على "مفرق الجوف" ومجريات المعارك التي تدور بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف شمال شرق البلاد.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر عسكرية ميدانية عن حقيقة الطرف الذي يسيطر على مفارق الجوف الطريق الرابط بين صنعاء ومأرب والجوف.

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