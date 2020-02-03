بقيمة مليون ريال سعودي و183 الف دولار..  مشاريعَ تم إنجازها في أغلب مديريات  المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

الخليج 365 - المهرة

نفذت شركة محمد سعد قمصيت أكثر من عشرة مشاريع هامة في مختلف مديريات المحافظة بمايقارب مليون ريال سعودي و183 الف دولار خلال العامين الماضيين.



وأوضح المقاول محمد سعد قمصيت أن هذه المشاريع توزعت بين مديريات الغيضة - شحن - منعر - حصوين بالإضافة إلى بعض فروع الوزارات بالمحافظة وتمثلت هذه المشاريع بالتفصيل كالتالي :

- توريد عدد اربع كرفانات مع تأثيثها وتركيبها منها ثلاث كرفانات لأفراد حماية جمارك شحن بالإضافة إلى توريد أعمدة كهرباء لمديرية شحن .

- توريد عدد 2محولات خفض لمديرية الغيضة قوة 500 كيلوا. - عقد تنفيذ كهرباء منعر.

- توريد محولات لجميع مديريات المحافظة.

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- تنفيذ مشروع كهرباء منطقة رزق.

- تنفيذ مشروع كهرباء منطقة زينة.

- سيارات لصالح التربية والتعليم بالمحافظة.

- استكمال مشروع كهرباء حصوين منطقة صقر.

- توريد سيارة إسعاف + بوز ماء + مولد كهرباء لمنطقة مشقارر.

وأكد بن سعد أن هذه المشاريع قد تم إنجازها لصالح هذه المناطق بصمت ودون ضجيج اعلامي حسب توجيهات الشيخ راجح سعيد باكريت الذي يولي أهمية كبيرة للعمل والإنجاز على أرض الواقع،

وفي ذات السياق أكد المقاول محمد سعد قمصيت أن شركته حاليا تسعى لإنجاز عدد آخر من المشاريع قيد التنفيذ في مختلف المديريات.