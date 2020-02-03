اقامة حفل تأبيني لفقيد الوطن سليم باشامخه بمدينة سيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
الخليج 365 - سيئون
اقيم اليوم الإثنين، بمدينة سيئون، حفلاً تأبينيا لفقيد الوطن المرحوم الأستاذ سليم سعيد سلمان باشامخه، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه طيلة الـ60 عام الماضية ببصمات الخالدة.
وقد الفقيد الأستاذ سليم باشامخه لحقل التربية والتعليم بمحافظة المهرة الكثير، وتدرج في عدة مناصب تربوية كان آخرها مديرا عاما لمكتب التربية والتعليم بالمهرة وكانت له العديد من الإنجازات.
واقيم الحفل تحت رعاية محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن / فرج سالمين سالمين البحسني، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عصام بن حبريش الكثيري، في وقفة لرد الجميل للفقيد الذي افنى حياته في خدمة محافظتي حضرموت والمهرة سواء في المجال التربوي أو الإداري.
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