مدير عام المسيلة يلتقي مشرف مبادرة حملة منزل المقدمة لمنكوبي إعصار لبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

الخليج 365 - المهرة

ألتقى الأستاذ فضل صلاح الدحيمي مدير عام مديرية المسيلة اليوم الأحد الموافق 2 / فبراير / 2020 الشيخ تمام سعد كده مشرف مبادرة حملة منزل المقدمة لمنكوبي إعصار لبان بمنطقة رهديد م/ المسيلة .



حيث أعطى الأستاذ الدحيمي شرحاً مفصلاً لشيخ تمام كده عن مراحل العمل في المنازل وماتم إنجازه من منازل ، وان العمل على وشك الإنجاز لولا الرياح التي إجتاحت المديرية في نهاية شهر يناير المنصرم وتسببت بالكثير من الأضرار للعديد من المنازل الجاهزة .

Advertisements

كما أكد الأستاذ فضل الدحيمي مدير عام المسيلة ، بأنه ألتقى بالمقاول المنفذ للمشروع حيث أبدى الأخير أستعداده لإصلاح المنازل التى تضررت جراء الرياح التي عصفت بالمديرية مؤخراً .

مضيفاً بأن المقاول قام بتوريد الأعمده والتوصيلات الكهربائية ( الوايرات ) لإنجاز أعمال الكهرباء ، وكذلك توريد معدات وأنابيب المياه وحفر البيارات وسيتم إنجاز ذلك خلال الأيام القليلة القادمه ، حيث تم تزويد المقاول المنفذ للمشروع بمذكره الى محافظ المحافظة للحصول على مستحقاته على وجه السرعه .

من جانبه اعرب الشيخ تمام كده عن سعادته لما استمع إليه من شرحاً مفصلاً عن مراحل العمل والإجراءات المتبعه لمعالجه الأضرار التي لحقت بالمنازل الجاهزة الناجمه عن الرياح التي إجتاحت المديرية مؤخراً ، مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمره من قِبل القائمين على المبادرة كونها آمانة يجب إتمامها على الوجه الأمثل ، مضيفاً أن مشروعاتنا لمديرية المسيلة لم تنتهي بعد وربما حملة منزل لن تكون الأخيره .

حضر اللقاء الأستاذ ربيع أحمد مصاقع مدير مكتب الشباب والرياضة بالمديرية ، والأستاذ علي محسن حفيظ مدير مكتب المدير العام .