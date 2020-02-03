العبودي الدراسات الفنية المتعلقة بتأهيل كورنيش الفقيد خودم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

الخليج 365 - المهرة

ناقش وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي، اليوم مع الفريق الهندسي بالمحافظة الدراسات الفنية المتعلقة بتأهيل كورنيش الفقيد على محمد خودم بالعاصة الغيضة والذي سيقوم بتنفيذه البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن.

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وفي اللقاء، أطلع الوكيل العبودي على الدراسات الهندسية الخاصة بالمشروع ، مستمعاً من المهندسين الى شرحاً وافياً عن مكونات المشروع وما يحتويه من مواصفات فنية قبل عرضها على البرنامج السعودي.

وحث الوكيل العبودي، على ضرورة التقيد بالمواصفات الهندسية والمدة الزمنية المتفق عليها أثناء عملية التنفيذ، مشيراً إلى أهمية إنجاز هذا المشروع الخدمي الهام في تحسين وتطوير الكورنيش ولما له من فائده لزواره ومرتاديه لقضاء أوقات ممتعة فيه كونه يعد أحد المواقع السياحية الجميلة التي تمتلكها العاصمة الغيضة وتميزها عن باقي مديريات محافظة المحافظة.

وأكد الوكيل العبودي، أن تنفيذ هذا المشروع في العاصمة الغيضة يأتي ضمن إهتمامات وحرص قيادة السلطة المحلية للنهوض والأرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الوجه الجمالي والمظهر اللائق للمديرية.

وشدد العبودي على بذل مزيد من الجهود والاهتمام بتأهيل كورنيش الفقيد محمد علي خودم وفق المواطفات المعتمده من أجل وابرازه بالشكل الجمالي اللائق به في عاصمة المحافظة التي يقصدها الزوار من جميع المحافظات والدول المجاورة.