وكيل الشؤون الفنية بالمهرة يلتقي نائب مدير التخطيط والتعاون الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

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التقى وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم،بمكتبه، نائب مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة الأستاذ علي بن محيسن وذلك لمناقشة إمكانية رفع المشاريع المتعثره في الموازنة المحلية إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي وطلب تمويلها عبر البنك الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية.



وناقش اللقاء، عدد من الموضوعات الهامة المرتبطة بعملية التنمية الشاملة في مختلف القطاعات ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة المحلية بالمحافظة في تحريك عجلة التنمية في محافظة المهرة.

وأشار الوكيل العبودي، إلى أهمية مضاعفة الجهود الدؤوبة في وزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة من اجل اتخاذ الاجراءات السريعة والفاعلة لتغلب على كافة الصعوبات التي تواجـه عمل فرع الوزارة والمضي قدماً في التنفيذ الاسلم للمشاريع والأنشطة التي ينفذها مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة.