محافظ تعز يشيد بجهود مساعدات برنامج الغذاء العالمي في المحافظة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

تعز - الخليج 365

أشاد محافظ تعز بجهود مساعدات برنامج الغذاء العالمي في المحافظة.



والتقى محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم الاثنين وفد برنامج الغذاء العالمي برئاسة السيدة "شيلا ماثيو "مديرة مشروع الإستهداف والتسجيل في برنامج الغذاء العالمي لمناقشة تحويل المساعدات الغذائية إلى برامج مساعدات نقدية.

وفي مستهل الاجتماع أشاد المحافظ بجهود مساعدات برنامج الغذاء العالمي في تعز والتي كان لها دورا كبيرا في تخفيف معاناة الناس منوها الى انه يتابع تقارير الأداء الميداني للتدخلات والبرنامج التي ينفذها الغذاء العالمي أولا بأول.

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ودعا المحافظ الى زيادة نسبة الحصص للمستفدين بما يلبي الاحتياجات نظر لصعوبة الاوضاع الناجمة عن استمرار الحرب والحصار والتأثيرات الاقتصادية و التجارية نتيجة المشاكل المتعلقة بالعملة وغيرها وارتفاع نسبة البطالةونسبة المحتاجين الى تدخلات ومساعدات مؤكدا أن تحويل المساعدات الى نقدية سيسهم كثيرا في تلبية احتياجات المستفيدين الحقيقة.

كما استمع المحافظ الى تقرير للسيدة "شيلا ماثيو "مديرة مشروع الإستهداف والتسجيل تضمن في مجمله الاشارة الى أنشطة البرنامج للفترة الماضية وكذلك طلب البرنامج تحويل المساعدات التي يقدمها برنامج الغذاء الى مساعدات نقدية وزيادة نسبة المستفيدين في مديريات القاهرة والمظفر وصولا للمديريات الأخرى.

كما ناقش الاجتماع توسيع نطاق المساعدات ليشمل (17) مديرية مع زيادة عدد المستفدين وكذلك تشكيل فرق ميدانية بالتنسيق مع السلطة المحلية لبدء المسح للحالات المستفيدية بحيث يتم ربطهم بنظام تحويل المساعدات الى نقدية بدلا عن السلال الغذائية.

حضر اللقاء وكلاء المحافظة المهندس رشاد الاكحلي والاستاذ محمد عبد العزيز الصنوي والعميد منصور الاكحلي مدير عام شرطة المحافظة ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل بالاضافة الى " انثوني سابيتي" مسؤول البرامج في برنامج الغذاء العالمي عدن ونشوان الأغبري مسؤول مشروع الاستهداف والتسجيل في برنامج الغذاء العالمي.