حميد يستقبل نائبة رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

الخليج 365 - المهرة

استقبل مطران عوض حيمد مدير عام محو الامية وتعليم الكبار ومدراء الدوائر وموجهي الإدارة رشاء هادي ناصر نائب رئيس جهاز محو الامية وتعليم الكبار مديرة عام التوجيه والمناهج بجهاز محوالأمية وتعليم الكبار بالعاصمة عدن



في مكتبه حيث بدأ مطران عوض حيمد كلمته الترحيبية التى ابدى فيها بسعادته بزيارة رشاء هادي ﻻدارة محو الأمية بالمهرة.

Advertisements

ومن خلال اللقاء تم تعريفها بأنشطة محو الامية وتعليم الكبارالتي من ضمنها الدورات التدريبية والتعرف على أقسام محو الامية بالمكتب فيما تحدث مدراء الدوائر بالمكتب و عبر كلا بسعادته لحضور ها للحفل الختامي والتكريمي الأول لمحوالأمية وتعليم الكبار وتزمنامع اليوم العربي الثامن من يناير لعام ٢٠٢٠م وايضا تعريفها بالانشطة والفعاليات التي تم تنفيذها خلال الفتره السابقة والآمال والطموحات التي تسعى إليها الإدارة من خلال لتنفيذ الأهداف التي رسمتها وتسعى لتحقيقها.

فيما عبرت رشاء هادي عن مدى سعادتها بهذه الزيارة وحسن الاستقبال وأثنت على جهود الادارة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار بالمدير العام ومدرائها وأقسامها وتقديمها لما فيه مصلحة محو الامية وتعليم الكبار.

وكذلك للقيادة الرشديه والداعمة لمحوالأمية المتمثلة بمخافظ محافظة المهرة الشيخ راجح باكريت.