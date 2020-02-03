محافظ تعز يؤكد تفعيل المعاهد الفنية والمهنية 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020 تعز - الخليج 365 وجه محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان بإعادة ترميم و تأهيل معهد التعليم الفني بالمحافظة وتوفير معمل حاسوب لمعهد الخنساء الفني.

Advertisements وفي الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب والمهني الدكتور أحمد محمد كليب ، أكد المحافظ حرص السلطة المحلية على النهوض بالقطاع الفني والمهني وإعادة تأهيل المعاهد الفنية والمهنية وتوفير مراسيم لمعهد الحصب الصناعي واستكمال جرد واستلام ماتبقى من المعهد الصناعي بالحصب ومكتب التعليم الفني ومركز تدريب المدربين. من جانبه أشاد وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بجهود السلطة المحلية بقيادة الاستاذ نبيل شمسان في استعادة وتفعيل المعاهد الفنية والمهنية ودعمها بالاحتياجات والمتطلبات اللازمة . حضر اللقاء مدير عام التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة المهندس قائد الصلوي.

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