البحسني: كلية الشرطة إنجاز كبير بحضرموت ستحصد أول ثمارها بتخرج الدفعة الأولى قريبا.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

اجتمع محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم؛ مع رئاسة كلية الشرطة، لمناقشة أوضاع الكلية والخطط الخاصة بها.



حيث تم خلال الاجتماع مناقشة موعد تخرج الدفعة الأولى المتوقع تخرجها خلال الأسابيع القادمة ، وكذا مناقشة استقبال الدفعة الثانية من طلاب العام الجديد بشهر أبريل المقبل، وخلال الاجتماع تم إقرار المناهج الدراسية للكلية.

وحث المحافظ "البحسني" -خلال الاجتماع- على الاستفادة من التجارب العلمية للكليات الامنية بالدول الشقيقة؛ من خلال إرسال ممثلين للكلية لزيارات لهذه الكليات.

حيث شدد المحافظ على أهمية كلية الشرطة باعتبارها إنجاز كبير لحضرموت سيحصد أول ثماره بتخرج الدفعة الأولى خلال قريبا .

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كما أكدت رئاسة الكلية استكمال استعدادها لاستقبال الدفعة الجديدة من الطلاب خلال العام الجديد بشهر أبريل، والدفع بهم لأن يكونوا كادر متميز يخدم الوطن والمواطن.

رئيس كلية الشرطة العميد الركن سالم الخنبشي شكر -خلال الاجتماع- المحافظ "البحسني" لاهتمامه الكبير ودعمه لإنجاح تخرج الدفعة الأولى، وحرصه على استمرار الكلية بأفضل صورة منذ الافتتاح، كما شكر شعبة الأشغال العسكرية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية على اشرافها على الأعمال الإنشائية بالكلية.

حضر الاجتماع اركان المنطقة العسكرية الثانية عميد ركن عويضان سالم عويضان و كبير معلمي الكلية الدكتور مبارك علوي لزنم، ومدير إدارة الشؤون التعليمية بالكلية العقيد سعيد باحريش، ومدير الشؤون الإدارية العقيد محمد سالم الجريري، والعقيد سالم عوض القرزي.

وتعد كلية الشرطة منجز كبير بمحافظة حضرموت، وحلماً تحقق لطالما راود أبنائها وأبناء جيرانها من محافظات المهرة وشبوة وسقطرى، يترقب الآن تخرج الدفعة الأولى منها، الذين تم تدريسهم وفق أحدث الأساليب العلمية، وأفضل الإمكانيات المتوفرة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.