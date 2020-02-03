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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة من العيار الثقيل...فيصل القاسم يكشف يعلنها مدوية: هذا الحاكم العربي وراء انتشار فيروس "كورونا"في الصين..."لن تصدق من هو وكيف حدث ذلك"

واصل الإعلامي السوري فيصل القاسم تعليقاته المفاجئة على الأحداث المتلاحقة في الوطن العربي والعالم. وسخر "القاسم" من تفشي فايروس كورونا في العالم ، متهما زعيم عربي شهير بأنه السبب وراء هذا الأمر. جديد اب برس : Advertisements وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": الصين كانت أول المتقدمين لإعادة إعمار سوريا الأسد.. عجيب ما في حدا اتصل بالنظام السوري بالفترة الأخيرة إلا وحلت عليه اللعنة. وتساءل ساخرًا: هل تذكرون الرئيس السوداني ماذا حصل له بعد أن زار بشار؟ واليوم الصين المسكينة كان الله في عونها تواجه الطاعون .. قبل فترة استقبلت الصين كبار ضباط المخابرات السورية. وتابع ساخرًا: من السخف الشماتة بالصين على انتشار كورونا. والاسخف ان البعض يعتبره عقاباً إلهياً.. اولاً لا تنس ان هناك قوى أخرى فعلت بالعالم اكثر مما فعلته الصين بآلاف المرات، مع ذلك فهي تزداد توحشاً وإيذاء للبشرية وازدهاراً، وثانياً لا تنس أن الفيروس الصيني يمكن ان يصلك في أي مكان في العالم.

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